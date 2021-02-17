США размещают свои бомбардировщики В-1 на территории Норвегии для холодной войны с Россией

Сегодня, 08:50

0

Image 16+
США размещают свои бомбардировщики В-1 на территории Норвегии для холодной войны с Россией

Автор норвежского издания High North News Данита Кэтрин Берк прокомментировала заявления некоторых СМИ о том, что США размещают свои дальние бомбардировщики В-1 на территории Норвегии для холодной войны с Россией. 

«В Арктике не ведется никакой подготовки к вооруженному конфликту, однако напряжение и военная эскалация в регионе растет. Это может вернуть нас в период холодной войны», - говорит автор.

Норвежский обозреватель напоминает о том, что Россия – это уже не Советский Союз, однако многие западные политики хотели бы видеть ее возвращение к геополитическому положению на уровне СССР. При этом не стоит забывать о том, что в Арктике заинтересованы не только РФ и США.


Как сообщают разведывательные службы Норвегии, наибольшую угрозу для страны на сегодня несут именно Россия и Китай. Подобные мысли поддерживает и Канада. Глава канадской разведывательной службы Дэвид Виньо сообщил, что КНР и РФ агрессивно нацелены на жителей страны и представляют прямую угрозу ее безопасности и суверенитету.

Напомним, что с момента окончания холодной войны между собой стали активно сотрудничать 8 стран: Исландия, Дания, Норвегия, США, РФ, Канада, Финляндия и Швеция.

Автор издания призывает США признать, что самым важным противником в сфере безопасности для членов НАТО остается именно Россия.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

США размещают свои бомбардировщики В-1 на территории Норвегии для холодной войны с Россией

Сегодня, 08:50

Зарубежные аналитики назвали армию России второй по мощи

Вчера, 20:40

Российские военные взяли под контроль все РЛС, средства ПВО и ПРО во всей Европе

Вчера, 15:05

Sohu: РФ заставит США жалеть о шутках над своими кораблями

Вчера, 11:20

Катастрофические изменения климата предсказаны учеными к 2050 году

Вчера, 11:05

Sohu: НАТО ждет неожиданный прием на подходе к российским границам

Вчера, 00:40

ВМС США опубликовали кадры погони истребителя за крылатой ракетой

15-02-2021, 22:40

«Гнев хищников» стал первым комиксом о Вагнере, переведенным на иностранный язык

15-02-2021, 19:20

Ahval: Для российских С-400 в Турции критская модель может не сработать

15-02-2021, 16:40

США из-за России вернут на свои АПЛ ракеты Harpoon

15-02-2021, 12:30

США создают беспилотник LongShot для уничтожения российских истребителей Су-57

15-02-2021, 11:50

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей рассказал, кто кроме России поддерживает Минск

15-02-2021, 09:30

России предрекли вооруженный конфликт в Сирии из-за США

14-02-2021, 23:30

За отказом систем американских истребителей F/A-18E в Сирии стоит Россия

14-02-2021, 21:30

В Испании рассказали о насыщенной системе ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии

14-02-2021, 11:15

«Forbes» рассказал о неожиданной имитации атаки Ту-160 ВВС РФ на базы США в Европе

14-02-2021, 10:45

Defense News назвало новую проблему истребителей F-35

14-02-2021, 00:30

Украина может привлечь США к освобождению Донбасса в обмен на базы у российских границ

13-02-2021, 15:10

РФ готовится к противостоянию с Израилем и США в Красном море

12-02-2021, 23:30

The Diplomat считает российские подлодки серьезной проблемой для НАТО

12-02-2021, 12:55

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров