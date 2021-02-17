США размещают свои бомбардировщики В-1 на территории Норвегии для холодной войны с Россией

Автор норвежского издания High North News Данита Кэтрин Берк прокомментировала заявления некоторых СМИ о том, что США размещают свои дальние бомбардировщики В-1 на территории Норвегии для холодной войны с Россией.

«В Арктике не ведется никакой подготовки к вооруженному конфликту, однако напряжение и военная эскалация в регионе растет. Это может вернуть нас в период холодной войны», - говорит автор.

Норвежский обозреватель напоминает о том, что Россия – это уже не Советский Союз, однако многие западные политики хотели бы видеть ее возвращение к геополитическому положению на уровне СССР. При этом не стоит забывать о том, что в Арктике заинтересованы не только РФ и США.

Как сообщают разведывательные службы Норвегии, наибольшую угрозу для страны на сегодня несут именно Россия и Китай. Подобные мысли поддерживает и Канада. Глава канадской разведывательной службы Дэвид Виньо сообщил, что КНР и РФ агрессивно нацелены на жителей страны и представляют прямую угрозу ее безопасности и суверенитету.

Напомним, что с момента окончания холодной войны между собой стали активно сотрудничать 8 стран: Исландия, Дания, Норвегия, США, РФ, Канада, Финляндия и Швеция.

Автор издания призывает США признать, что самым важным противником в сфере безопасности для членов НАТО остается именно Россия.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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