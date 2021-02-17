RAND: даже ядерное оружие НАТО не помешает России завоевать Прибалтику

Сегодня, 17:25

Ольга Громова

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RAND: даже ядерное оружие НАТО не помешает России завоевать Прибалтику

Тактическое ядерное оружие стран НАТО не является препятствием, которое могло бы помешать России завоевать Прибалтику. Поэтому крайне глупо считать его сдерживающим фактором, пишет аналитик Майкл Пек в своей статье для журнала The National Interest.

Распад Варшавского договора изменил расклады в возможной схватке.

Во времена холодной войны в случае противостояния Запад всегда мог послать Москве сигнал, коим бы заставил ее отступить. Речь о возможности ядерного удара по странам Варшавского договора.

Но нынче ситуация уже совсем другая, и козыря нет. Ядерный удар по этим государствам не помешает РФ занять Прибалтику.


При этом Пак ссылается на выводы аналитиков исследовательской организации RAND. Именно они в своем отчете написали, что ядерный арсенал Альянса сдерживающим фактором больше считаться не может, поскольку для стран самой Европы его применение обернется куда более серьезными потерями.

«Ядерное оружие НАТО не является сдерживающим фактором для России, потому что Европа могла бы потерять гораздо больше от тактического ядерного обмена, чем Россия», — говорится в документе.

Отмечается, что если РФ решится на наступление в регионе, оно будет быстрым и рассредоточенным. А это значит, что применение тактического вооружения ударит не войскам Москвы, а по гражданскому населению. Ко всему, следует иметь ввиду, что попытка ядерного нападения на РФ вызовет незамедлительный ответ Москвы, пишет ФАН.

«Инфраструктура НАТО уязвима, и ущерб, нанесенный ей даже ограниченным числом ядерных ударов, может существенно ослабить военный потенциал НАТО», — резюмировали в организации.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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