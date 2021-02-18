Французские СМИ: учения НАТО и РФ в 2021 году могут привести к Третьей мировой войне

Эксперты французского обозревателя «AgoraVox» указали на риск возникновения Третьей мировой войны из-за учения НАТО и РФ, которые должны состояться в 2021 году.

Практически одновременные тактические учения двух противоборствующих сторон могут привести к негативному сценарию развития событий, и даже возникновению полноценного военного противостояния. Об этом пишет «ИноСМИ».

Учения НАТО-2021 должны состояться в конце мая на территории 12 государств: от Прибалтики на севере до Балкан на юге, где примут участие почти 31 тысяча военных из 26 стран-членов и партнеров Альянса. Для осуществления плана по проведению учений США намерено отправить большой военный контингент в зону проведения испытаний, что также и усиливает американское присутствие в Европе. При этом Россия и Белоруссия уже запустили подготовку к совместным стратегическим учениям «Запад-2021», которые будут проходить на территории Белоруссии.

Почти одновременное стягивание противоборствующих сил в одну зону потенциально чревато новой военной вспышкой — по мнению французских аналитиков «AgoraVox», не исключен и сценарий возникновения Третьей мировой войны.

«Учения НАТО и России пройдут почти в одно время. И хотя их называют простыми учениями, как мы уже видели, они направлены против конкретных врагов. Так, США будет отрабатывать оборону против России и наступление на Калининград, а Москва займется оттачиванием практики контратаки», - значится в публикации издания.

Эксперты не исключают, что «фитиль Третьей Мировой войны» подожжет именно Украина, активизировав наступление на Донбасс или Крым.

«То, как Россия и США активно готовятся к учениям, является риском для возникновения новой войны, которая, с учетом ядерного арсенала указанных стран, станет последней для человечества», - подытожили аналитики.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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