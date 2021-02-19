В Италии удивлены реакцией НАТО на жесткие маневры ВКС РФ над Черным морем

Сегодня, 01:45

Ольга Громова

0

Image 16+
В Италии удивлены реакцией НАТО на жесткие маневры ВКС РФ над Черным морем

Трактовка Соединенными Штатами и НАТО последних инцидентов с участием российских самолетов в воздухе совершенно необъективна, а реакция - необъяснима. Уверенность в этом высказали итальянские эксперты на страницах L'Antidiplomatico. Перевод статьи на русский был предоставлен изданием «ПолитРоссия».

Авторы обратили внимание на то, что реакция Запада на стычки между авиацией Альянса и НАТО всегда однозначная и предсказуемая. Так, нередко самолеты союза намеренно провоцируют соперника. Когда же получают жесткий ответ со стороны РФ, начинаются заявления об агрессивном поведении Москвы.

Подобную трактовку, как считают авторы L'Antidiplomatico, сложно понять. Тем более что она зачастую опровергается реальными фактами.


В этом контексте они вспомнили о случившемся на днях инциденте в Черном море. Тогда два российских истребителя Су-27 выполнили сопровождение группы из двух многоцелевых истребителей Mirage 2000 и заправщика KC-135 ВВС Франции, которые опасно приблизились к границам России. Действия вылетевших на перехват пилотов заставили французских авиаторов изменить курс и вернуться на базу.

«Попытки нарушить воздушное пространство России, а также полеты самолетов-шпионов постоянно следуют друг за другом. Теперь вопрос, кто в такой ситуации действует более агрессивно?» — спрашивают, резюмируя, авторы.

И их вопрос явно из разряда риторических.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Дополнительные истребители ВКС РФ переброшены в Сирию из-за агрессии Турции в отношении российских военных

Сегодня, 11:35

В Италии удивлены реакцией НАТО на жесткие маневры ВКС РФ над Черным морем

Сегодня, 01:45

РФ готовит массированный ракетный обстрел вод примыкающих к Норвегии

Вчера, 13:55

Французские СМИ: учения НАТО и РФ в 2021 году могут привести к Третьей мировой войне

Вчера, 12:20

RAND: даже ядерное оружие НАТО не помешает России завоевать Прибалтику

17-02-2021, 17:25

США размещают свои бомбардировщики В-1 на территории Норвегии для холодной войны с Россией

17-02-2021, 08:50

Зарубежные аналитики назвали армию России второй по мощи

16-02-2021, 20:40

Российские военные взяли под контроль все РЛС, средства ПВО и ПРО во всей Европе

16-02-2021, 15:05

Sohu: РФ заставит США жалеть о шутках над своими кораблями

16-02-2021, 11:20

Катастрофические изменения климата предсказаны учеными к 2050 году

16-02-2021, 11:05

Sohu: НАТО ждет неожиданный прием на подходе к российским границам

16-02-2021, 00:40

ВМС США опубликовали кадры погони истребителя за крылатой ракетой

15-02-2021, 22:40

«Гнев хищников» стал первым комиксом о Вагнере, переведенным на иностранный язык

15-02-2021, 19:20

Ahval: Для российских С-400 в Турции критская модель может не сработать

15-02-2021, 16:40

США из-за России вернут на свои АПЛ ракеты Harpoon

15-02-2021, 12:30

США создают беспилотник LongShot для уничтожения российских истребителей Су-57

15-02-2021, 11:50

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей рассказал, кто кроме России поддерживает Минск

15-02-2021, 09:30

России предрекли вооруженный конфликт в Сирии из-за США

14-02-2021, 23:30

За отказом систем американских истребителей F/A-18E в Сирии стоит Россия

14-02-2021, 21:30

В Испании рассказали о насыщенной системе ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии

14-02-2021, 11:15

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров