Трактовка Соединенными Штатами и НАТО последних инцидентов с участием российских самолетов в воздухе совершенно необъективна, а реакция - необъяснима. Уверенность в этом высказали итальянские эксперты на страницах L'Antidiplomatico. Перевод статьи на русский был предоставлен изданием «ПолитРоссия».

Авторы обратили внимание на то, что реакция Запада на стычки между авиацией Альянса и НАТО всегда однозначная и предсказуемая. Так, нередко самолеты союза намеренно провоцируют соперника. Когда же получают жесткий ответ со стороны РФ, начинаются заявления об агрессивном поведении Москвы.

Подобную трактовку, как считают авторы L'Antidiplomatico, сложно понять. Тем более что она зачастую опровергается реальными фактами.

В этом контексте они вспомнили о случившемся на днях инциденте в Черном море. Тогда два российских истребителя Су-27 выполнили сопровождение группы из двух многоцелевых истребителей Mirage 2000 и заправщика KC-135 ВВС Франции, которые опасно приблизились к границам России. Действия вылетевших на перехват пилотов заставили французских авиаторов изменить курс и вернуться на базу.

«Попытки нарушить воздушное пространство России, а также полеты самолетов-шпионов постоянно следуют друг за другом. Теперь вопрос, кто в такой ситуации действует более агрессивно?» — спрашивают, резюмируя, авторы.

И их вопрос явно из разряда риторических.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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