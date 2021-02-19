НАТО и США в марте планируют диверсии против России и Донбасса

Сегодня, 15:40

Анна Лисова

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НАТО и США в марте планируют диверсии против России и Донбасса

Уже в марте против Донбасса США вместе с союзниками по НАТО могут устроить масштабную диверсию. Об этом заявил в своем Telegram-канале военный эксперт Алексей Леонков

Он рассказал, что НАТО уже готовит очередную партию военной помощи Украине. Все вооружение, которое получает Киев от Запада, в дальнейшем может применяться на Донбассе. По мнению эксперта, Североатлантический альянс сделал из Украины плацдарм для антироссийских провокаций. 

Леонков прогнозирует, что операцию против ДНР и ЛНР солдаты ВСУ могут начать в конце февраля или марте. Готовить их к этому будут инструкторы НАТО. Начаться все может после того, как украинские военные попытаются занять «серую зону». 

В этот момент СБУ может подставить под удар своих же военных через агентов, и те попадут под удар. Всю группу свои же и уничтожат, но в произошедшем обвинят Донбасс и воспользуются этим для начала активной фазы наступления. 

Леонков отметил, что в администрации президента США Джо Байдена могут рассматривать возможность силового варианта решения конфликта на Донбассе, чтобы ускорить вхождение в НАТО Украины, Грузии и Молдовы, поскольку это позволит ввести на территории этих стран силы НАТО. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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