ВСУ могут применить против ЛДНР турецкие ударные беспилотники

Сегодня, 18:55

Ольга Громова

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ВСУ могут применить против ЛДНР турецкие ударные беспилотники

Украина в ходе своего наступления на Донбассе может применить ударные беспилотники турецкого производства. Об этом предупредил военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, наступление Вооруженных сил Украины на позиции самопровоглашенных республик будет поддержано Анкарой. Она уже давно претендует на часть России, и не стесняется об этом заявлять. Так, недавно один из центральных каналов страны показал «карту будущего» (по состоянию на 2050 год), на которой юг РФ, а также Крым значатся в составе Турции.


Киев, воспользовавшись помощью Анкары, может задействовать ее ударные дроны, и это поставит ополчение на Донбассе в затруднительное положение.

«Появление турецких беспилотников над Донбассом ничего хорошего не сулит. Там не готовы к защите от БПЛА. Нужно вырабатывать тактику, чтобы сбивать дроны», —  заявил Алексей Леонков, выступая в ходе брифинга Медиагруппы «Патриот».

ВСУ могут задействовать не только отлично себя зарекомендовавшие в Сирии и Карабахе беспилотники, но и хорошо подготовленных снайперов. Кроме того, велика вероятность применения дронов-камикадзе - они также показали свою эффективность в ходе конфликта в НКР.

Именно по этой причине РФ предупредила, что не останется в стороне в случае, если будет активное наступление ВСУ в Донбассе.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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