В составе подразделений ВСУ, дислоцирующих в регионах Донбасса, возросло число иностранных наемников.

Как сообщает турецкое издание Evrensel, американцы и бойцы из европейских стран были замечены в том числе в так называемой «серой зоне», передает ИноСМИ .

То, что на стороне Украины и в рядах ополченцев воюют иностранные наемники, известно еще с начала конфликта в 2014 году. Если в составе ВСУ больше действовали военные офицеры и специалисты из западных стран, то на стороне самопровозглашенных республик воевали и добровольцы из стран бывшего СССР.





Жители, проживающие вблизи линии разграничения, отмечают, что сейчас вновь растет число иностранных наемников в рядах ВСУ. Американцы находятся в том числе и в так называемой «серой зоне», которую де-факто контролируют украинские военные.

В частности, иностранные наемники были замечены в некоторых жилых домах на проспекте Дружбы поселка Марьинка. Этот населенный пункт находится фактически сразу за пригородом Донецка. Иностранцы, рассказывают местные жители, ходят в масках. Появилась информация, что в числе наемников также есть снайперы.

Как отмечают эксперты, информация об увеличении иностранных наемников также подтверждает план Киева о подготовке операции по возвращению контроля над Донбассом.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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