В США определились с кандидатурой нового спецпредставителя по Сирии

Сегодня, 16:45

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В США определились с кандидатурой нового спецпредставителя по Сирии

В Государственном департаменте США определились с кандидатурой исполняющего обязанности специального представителя по Сирийской Арабской Республике (САР). По сообщению Бюро по делам Ближнего Востока, эту должность займет Эйми Катрона.

О назначении нового спецпредставителя в социальной сети «Твиттер» также рассказало посольство США в Сирии. Как пояснили в бюро, Эйми Катрона имеет большой опыт работы «по поддержке американской дипломатии в регионе».

Она начала свою дипломатическую карьеру в 1999 году. Аддис-Абеба (Эфиопия) стал первым городом, куда ее направили на дипломатическую работу. В дальнейшем Катрону назначали на разные должности в диппредставительствах США в Египте, Сальвадоре и Катаре. Также она в течение трех лет была заместителем посла США в Бахрейне (с 2016 по 2019 годы), курировала дела, связанные с Алжиром, Ираком, Тунисом.

Джеймс Джеффри, занимавший пост спецпредставителя США по САР ранее, ушел в отставку в ноябре 2020 года. После этого его обязанности были возложены на Нейтана Сейлса (координатора Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом) и Джоэла Рейберна (заместителя помощника госсекретаря по вопросам Ближнего Востока).

Напомним, американцы незаконно разместили военный контингент в Сирии – без официального разрешения сирийских властей. Причиной тому США называют «борьбу с ИГИЛ» (организация запрещена в РФ).  Однако Россия еще в сентябре 2020 года заявила о разгроме этой террористической группировки в САР. Разгром боевиков стал возможен благодаря активным действиям ВКС РФ, «ЧВК Вагнера» и сил спецназа.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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