В США определились с кандидатурой нового спецпредставителя по Сирии

В Государственном департаменте США определились с кандидатурой исполняющего обязанности специального представителя по Сирийской Арабской Республике (САР). По сообщению Бюро по делам Ближнего Востока, эту должность займет Эйми Катрона.

О назначении нового спецпредставителя в социальной сети «Твиттер» также рассказало посольство США в Сирии. Как пояснили в бюро, Эйми Катрона имеет большой опыт работы «по поддержке американской дипломатии в регионе».

Она начала свою дипломатическую карьеру в 1999 году. Аддис-Абеба (Эфиопия) стал первым городом, куда ее направили на дипломатическую работу. В дальнейшем Катрону назначали на разные должности в диппредставительствах США в Египте, Сальвадоре и Катаре. Также она в течение трех лет была заместителем посла США в Бахрейне (с 2016 по 2019 годы), курировала дела, связанные с Алжиром, Ираком, Тунисом.

