Серов сопровождал Беглова в объезде Фрунзенского района

Сегодня, 21:20

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Серов сопровождал Беглова в объезде Фрунзенского района

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил с рабочим визитом Фрунзенский район. В поездке также принял участие глава районной администрации Константин Серов. 

Градоначальник побывал на спортивной площадке на Пражской улице. Два года назад ее отреставрировали. За площадкой установили тренажеры, которыми с удовольствием пользуются местные жители и воспитанники «Центра физкультуры и спорта Фрунзенского района». 

По словам губернатора, такие объекты очень важны для города. Уличные площадки доступны всем и привлекают возможностью заниматься спортом на свежем воздухе. К тому же они не уступают по оснащенности спортзалам.

Сейчас отремонтированную площадку используют для игры в хоккей. Летом ее переоборудуют для мини-футбола. Два раза в неделю можно записаться на бесплатные занятия через QR-коды, размещенные тут же. 

Хотя во Фрунзенском районе и появился современный и доступный спортивный объект, в целом район нельзя назвать благоустроенным. До сих пор остаются нерешенными многие проблемы. 

В конце января профильный комитет лишил премий Анатолия Повелия и Константина Серова - глав Колпинского и Фрунзенского районов. Контрольно-счетная палата выявила около 800 нарушений в работе администрации Серова. Город понес убытки на сумму более 300 миллионов рублей.    

Глава администрации Фрунзенского района неоднократно попадал в объективы местных СМИ. По версии некоторых изданий, судьба вверенной Серову территории не очень его беспокоит. Его часто видят за рулем дорогой иномарки с госномером С111СС178, оформленную на Елену Баландину, которую называют тещей чиновника. В свободном доступе можно найти документы, подтверждающие, что семье Серова принадлежит элитная недвижимость в Петербурге.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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