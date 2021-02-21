Украина и Турция готовятся к повторению карабахского сценария в Донбассе

Политолог Анатолий Несмиян уверен, что возможность реализации карабахского сценария в Донбассе прорабатывается Украиной. По его словам, украинские власти активно обсуждают это с Турцией, особо это не скрывая.

Несмиян отмечает, что если ВСУ пойдут в наступление, то все зависит от того, смогут ли ДНР и ЛНР продержаться до прибытия подкрепления

Со слов эксперта, в Нагорном Карабахе, по сути, воевали Турция и Россия за влияние на Кавказе. Анкара оказывала поддержку Азербайджану, тогда как Россия соблюдала международные нормы и не вмешивалась в конфликт.





«Турки предложили игру на своих условиях и по своим правилам, где российское превосходство оказалось вычеркнуто из списка», — отмечает политолог.

Эксперт предполагает, что Анкара может планировать схожую военную кампанию и на востоке Украины. Турция, по его мнению, планирует решать свои задачи, а не отстаивать интересы Украины. В итоге может сложиться ситуация, когда Киеву придется подписывать перемирие на условиях Анкары. Турки же добьются того, чтобы легализовать свое военное присутствие и в этом регионе.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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