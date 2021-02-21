Мэр Банги поблагодарил Россию за помощь в борьбе с боевиками в ЦАР

Мэр Банги Эмиль Гро Раймон Накомбо от лица жителей ЦАР поблагодарил Россию за помощь в борьбе с группировками боевиков на территории страны.

Также градоначальник высказался против возможного диалога с боевиками из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

Накомбо напомнил, что подконтрольные экс-президенту Франсуа Бозизе радикалы убивали граждан страны, что нивелирует любую возможность переговоров. Мэр Банги рассказал, что радикалы распространяют вбросы о преступлениях со стороны союзников ВС ЦАР (FACA) — России и Руанды, чтобы сорвать антитеррористические операции правительственных сил.

Руководитель столичного региона заявил, что для скорейшей стабилизации обстановки в регионе необходима поддержка иностранных держав. Большая часть территорий республики была отбита у боевиков благодаря представителям РФ, напомнил он.

Помощь в проведении контртеррористических операций центральноафриканским военнослужащим оказывали российские инструкторы, которых некоторые СМИ называют бойцами «ЧВК Вагнера». При поддержке россиян Вооруженные силы ЦАР нейтрализовали бандитов на федеральной трассе RN3, находящейся на границе с Камеруном.

Напомним, что граждане республики устраивали масштабные демонстрации, в ходе которых выражали благодарность российской стороне и выступали против диалога с боевиками из «Коалиции».

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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