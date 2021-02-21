Мэр Банги поблагодарил Россию за помощь в борьбе с боевиками в ЦАР

Вчера, 20:30

0

Image 16+
Мэр Банги поблагодарил Россию за помощь в борьбе с боевиками в ЦАР

Мэр Банги Эмиль Гро Раймон Накомбо от лица жителей ЦАР поблагодарил Россию за помощь в борьбе с группировками боевиков на территории страны.

Также градоначальник высказался против возможного диалога с боевиками из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

Накомбо напомнил, что подконтрольные экс-президенту Франсуа Бозизе радикалы убивали граждан страны, что нивелирует любую возможность переговоров. Мэр Банги рассказал, что радикалы распространяют вбросы о преступлениях со стороны союзников ВС ЦАР (FACA) — России и Руанды, чтобы сорвать антитеррористические операции правительственных сил.

Руководитель столичного региона заявил, что для скорейшей стабилизации обстановки в регионе необходима поддержка иностранных держав. Большая часть территорий республики была отбита у боевиков благодаря представителям РФ, напомнил он.


Помощь в проведении контртеррористических операций центральноафриканским военнослужащим оказывали российские инструкторы, которых некоторые СМИ называют бойцами «ЧВК Вагнера». При поддержке россиян Вооруженные силы ЦАР нейтрализовали бандитов на федеральной трассе RN3, находящейся на границе с Камеруном.

Напомним, что граждане республики устраивали масштабные демонстрации, в ходе которых выражали благодарность российской стороне и выступали против диалога с боевиками из «Коалиции».

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Мэр Банги поблагодарил Россию за помощь в борьбе с боевиками в ЦАР

Вчера, 20:30

В США определились с кандидатурой нового спецпредставителя по Сирии

20-02-2021, 16:45

Хитрый ход России позволит пресечь американские провокации у границ

20-02-2021, 10:30

НАТО и США в марте планируют диверсии против России и Донбасса

19-02-2021, 15:40

Дополнительные истребители ВКС РФ переброшены в Сирию из-за агрессии Турции в отношении российских военных

19-02-2021, 11:35

В Италии удивлены реакцией НАТО на жесткие маневры ВКС РФ над Черным морем

19-02-2021, 01:45

РФ готовит массированный ракетный обстрел вод примыкающих к Норвегии

18-02-2021, 13:55

Французские СМИ: учения НАТО и РФ в 2021 году могут привести к Третьей мировой войне

18-02-2021, 12:20

RAND: даже ядерное оружие НАТО не помешает России завоевать Прибалтику

17-02-2021, 17:25

США размещают свои бомбардировщики В-1 на территории Норвегии для холодной войны с Россией

17-02-2021, 08:50

Зарубежные аналитики назвали армию России второй по мощи

16-02-2021, 20:40

Российские военные взяли под контроль все РЛС, средства ПВО и ПРО во всей Европе

16-02-2021, 15:05

Sohu: РФ заставит США жалеть о шутках над своими кораблями

16-02-2021, 11:20

Катастрофические изменения климата предсказаны учеными к 2050 году

16-02-2021, 11:05

Sohu: НАТО ждет неожиданный прием на подходе к российским границам

16-02-2021, 00:40

ВМС США опубликовали кадры погони истребителя за крылатой ракетой

15-02-2021, 22:40

«Гнев хищников» стал первым комиксом о Вагнере, переведенным на иностранный язык

15-02-2021, 19:20

Ahval: Для российских С-400 в Турции критская модель может не сработать

15-02-2021, 16:40

США из-за России вернут на свои АПЛ ракеты Harpoon

15-02-2021, 12:30

США создают беспилотник LongShot для уничтожения российских истребителей Су-57

15-02-2021, 11:50

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров