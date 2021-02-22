Авиационные службы не пустили самолет Лукашенко в свое воздушное пространство Украины

Сегодня, 10:25

Анна Лисова

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Авиационные службы не пустили самолет Лукашенко в свое воздушное пространство Украины

Самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко Украина не пустила в свое воздушное пространство. 

Борт белорусского лидера направлялся в Сочи, но украинские авиационные службы не дали ему разрешение на полет над Украиной. Поэтому самолету пришлось сделать довольно большой крюк к точке назначения. 

В итоге самолет Лукашенко летел в Сочи даже минуя воздушное пространство Крыма, поскольку официально Белоруссия не признает то, что Крым вошел в состав Российской Федерации. 

Эксперты отмечают, что данный запрет может быть ответом на резкие заявления Лукашенко в адрес украинских властей. 

В Сочи Лукашенко направился для того, чтобы встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. В рамках их официальной встречи будет обсуждаться вопрос безопасности Союзного государства. 

Также источник сообщил, что на этой встрече может обсуждаться и возможность предоставления Белоруссии кредита в размере 3 млрд долларов. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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