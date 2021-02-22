Британские «Тайфуны» отрабатывают уничтожение спутников России

Космические силы Великобритании проведут учения с использованием истребителей Eurofighter Typhoon, в ходе которых будут отрабатываться удары, призванные уничтожить российские и китайские спутники. О них сообщило британское издание The Daily Mail.

В соответствии с разработанным сценарием, «Тайфуны» поднимутся на «край космоса» - на высоту свыше 18 километров, после чего будут наведены на условные цели посредством противоракетных. Следующим этапом станет отработка ударов по объектам на орбите. И только после этого самолеты опустятся на более низкую высоту.

«Тайфуны» являются истребителями четвертого поколения. Невзирая на этот факт, в Британии считают, что именно они смогут стать самым эффективным средством поражения в случае, если война в космосе, пока еще гипотетическая, станет реальной.

Китай и Россия тем временем также разрабатывают вооружение, способное отразить атаки противника. К примеру, способные перехватить американские ракеты ASAT системы.

В Британии обеспокоены тем, что некоторые такие комплексы уже нацелены в сторону Запада, пишет «ПолитРоссия».

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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