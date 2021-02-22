В Китае считают, что американцы нашли ахиллесову пяту в обороне России

Вчера, 22:15

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В Китае считают, что американцы нашли ахиллесову пяту в обороне России

Китайские эксперты издания Sina считают, что США удалось найти в обороне России ахиллесову пяту. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

За последние десятилетия России удалось выстроить мощную оборону, которая принесет противнику огромные проблемы. Однако аналитики из Китая уверены в том, что даже у самого прочного механизма есть свои слабые места. И вот одну из них удалось нащупать Соединенным Штатам.


«Исходя из того, что американские военные в последнее время значительно усилили свое присутствие в северных широтах, США удалось найти российскую ахиллесову пяту по стратегическому направлению к Западу», - считают авторы издания.

Эксперты напомнили о том, что в составе ВМС России есть мощный Северный флот, большая часть кораблей которого расположена на Кольском полуострове. Данное базирование является крайне удобным стратегически, так как зимой база не замерзает. Однако есть и минусы данного расположения – это близость с Норвегией. Это делает российский военно-морской флот уязвимым перед военными самолетами.

Ранее США объявили о том, что в Норвегии были размещены стратегические бомбардировщики В-1. Для того чтобы добраться до российского флота, им потребуется менее часа.

Кроме того, Пентагон намерен вскоре увеличить количество своих самолетов на территории Норвегии, что является очень неприятным для России моментом.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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