Американцы построят новую военную базу на границе с Турцией

Вчера, 23:55

Александр Зуев

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Американцы построят новую военную базу на границе с Турцией

В СМИ появилась информация о том, что коалиция по борьбе с ИГИЛ, возглавляемая США, создаст новую военную базу в регионе между Сирией, Турцией и Ираком. Сообщается, что президент США Джо Байден назвал ликвидацию остатков ИГИЛ приоритетом ближневосточной политики. Территория, выбранная для строительства базы, находится в части Айн-Дивар в Хасеке, которая находится под контролем Сирийских демократических сил (СДС), относящихся к Отрядам народной самообороны (ОНС). Как известно, эта организация ОНС связана с Рабочей партией Курдистана (РПК), которую Турция считает «террористической организацией»

Как заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, в ходе операции «Лапа орла — 2», которую он назвал «чрезвычайно специфической и стратегически важной», были убиты 48 террористов. Двое боевиков были захвачены живыми. Министр сообщил, что  регион очищен от террористической организации. Акар добавил, что турецкие  наземные и воздушные боевые единицы вернулись на свои базы. Он также сообщил, что в Гаре погибло 13 турецких граждан.

После заявлений Акара шиитская группировка Асаиб Ахль аль-Хакк потребовала от Анкары вывести свои войска из Ирака. Как отметили представители группировки, Анкара должна уважать принципы добрососедства. Шииты заявили, что они располагают сведениями о том, что Турция вынашивает планы вторжения в Синджар, который был спасен от рук ИГИЛ героями иракского народа. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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