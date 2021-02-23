США перебросили к российским северным границам стратегические ракетоносцы B-1B Lancer

Сегодня, 11:30

Анна Лисова

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США перебросили к российским северным границам стратегические ракетоносцы B-1B Lancer

Американские стратегические ракетоносцы B-1B Lancer появились у российской границы. 

Сразу три B-1B Lancer были переброшены на норвежскую военную авиабазу Эрланн. 

Изначально сообщалось, что США направит в Норвегию четыре B-1B Lancer. Но стало известно, что на авиабазу прибыли только три B-1B Lancer. 

Эксперты обращают внимание, что американская стратегическая авиация будет дислоцироваться в Норвегии на постоянной основе. Это не временное размещение, поэтому их переброску к российской границе Москва может расценивать как еще одну провокацию со стороны США и НАТО у границ России. А учитывая то, что в США все громче заявляют о планах вытеснить Россию из Арктики, подобные действия Москва не может оставить без ответа. 

Как отмечают эксперты, на любые провокации со стороны США, российские военные будут давать адекватный ответ. Поэтому в случае нарушение границ РФ, либо при других угрозах безопасности страны, могут быть задействованы средства ПВО и истребители. Так что американцам стоит понимать, что их действия могут спровоцировать нанесение удара. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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