Страны Ближнего Востока отказались от покупки российского истребителя Су-57Э

Сегодня, 10:50

Ольга Громова

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Страны Ближнего Востока отказались от покупки российского истребителя Су-57Э

Ни одна из стран Ближнего Востока не проявила интереса к экспортной версии российского истребителя Су-57, пишут СМИ. 

На выставку вооружений IDEX-2021, которая проходит в Абу-Даби, возлагались определенные надежды. Особенно Россия надеялась продвинуть истребитель пятого поколения Су-57Э. Однако из этого ничего не получилось. Утверждается, что у Москвы возникли серьезные проблемы с экспортом.

«Ближний Восток не хочет покупать российский Су-57», - говорится в статье Defence24.

Греческое издание «Рentapostagma» уверяет, что истребитель пятого поколения в лице потенциальных покупателей (ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана  и других) полностью был проигнорирован.

Ближний Восток для российского военпрома является одним из ключевых рынков. Особенно, по части реализации боевых самолетов. Но на текущий момент Москва столкнулась с определенными проблемами и уже очевидно, что экспортную версию Су-57 продать будет непросто.


Журналисты отмечают, что часть ближневосточных стран нацелились на американские F-35. Остальные рассматривают вариант покупки китайского J-20.

«Ранее из совместной с Россией программы FGFA вышла Индия. А сейчас и Турция показывает свою незаинтересованность в приобретении Су-57 у России. Не заинтересовались самолетом Катар и Саудовская Аравия, которые нацелены на покупку F-35. Да и в ОАЭ интереса к истребителю совершенно не проявили», - резюмировал обозреватель польского Defence24.

Если проанализировать программы вооружений стран Ближнего Востока по покупке истребителей пятого поколения, то выяснится, что заинтересованных в покупке российских самолетов-невидимок будет не так и много, уверяют авторы «Рentapostagma».

«Вспоминается очень привлекающий ОАЭ «золотой пакет» истребителей-невидимок F-35 и беспилотных летательных аппаратов типа MQ-9. А Саудовская Аравия вряд ли предпочтет что-то иное, кроме американского решения для своих ВВС», - уверены авторы.

Между тем, напомним, что в Рособоронэкспорте ранее сообщили, что на многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57Э поступило много заявок от заинтересованных покупателей.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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