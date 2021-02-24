NI: Россия потеснила США с африканского рынка вооружений

Американское издание The National Interest признало факт того, что России потеснила на рынке вооружения своих конкурентов из США и Франции. Не так давно ведомство «Рособоронэкспорт» заявило о заключении контрактов на 1,5 миллиарда долларов с африканскими государствами. За последние два года конкурентам российских оружейников - американцам и французам - пришлось потесниться в этом регионе.

Доля «Рособоронэкспорт» на местном рынке вооружений выросла до рекордных 49%. Клиентами России является более 20 государств континента и самые крупные покупатели - Алжир и Египет. Так, Алжир приобрел большой набор тяжелой техники - более 500 танков Т-90СА и 300 модернизированных боевых машин поддержки танков Терминатор-2. Примечательно, что боевая авиация Алжира почти вся состоит из советских и российских самолетов. Известно, что за последние несколько лет подписаны контракты на поставку бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-35.





Также стоит упомянуть Египет, который еще недавно использовал тысячу с лишним американских танков М1А1 Abrams, но сейчас переключился на российскую боевую технику. Каир подписал контракт с Москвой на поставку до 500 Т-90МС. ВВС Египта заказали российские истребители Су-35. Еще одно африканское государство, такое, как Ангола, все больше присматривается к новинкам российских разработчиков, так как занимается обновлением стареющего парка военной техники.

Во многих странах Африки пользуются спросом российские системы ПО серий «Тор» и «Панцирь», а также боевые вертолеты и штурмовые винтовки семейства Калашникова. Недавно «Рособоронэкспорт» заключил сделку по продаже штурмовых катеров БК-10. Как пишет издание, Россия продолжает осваивать неожиданные для себя сферы в создании современного оружия, что позволяет ей оставить позади многие западные страны.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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