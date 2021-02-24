Российский комикс о супергерое Вагнере вызвал живое обсуждение в Сети

Сегодня, 14:35

0

Image 16+
Российский комикс о супергерое Вагнере вызвал живое обсуждение в Сети

Первая серия графического произведения была опубликована в декабре прошлого года и привлекла внимание яркой рисовкой и живым сюжетом. К концу февраля в Сети опубликовано шесть выпусков, каждая из которых вызвала живое обсуждение среди пользователей.

Вагнер (Воскресший Ангел Гнева, Несущий Единство Руси) имеет сверхсилу, благодаря которой уничтожает врагов в любом количестве. За его спиной огромные крылья, а красные зрачки прожигают монстров насквозь. 

Читатели указали на актуальность комикса, который рассказывает о чуме 21 века — терроризме, пишет издание Политонлайн. По сюжету события разворачиваются в разных странах мира — Ливии, Сирии, Мозамбике, России и т.д. В комментариях пользователи соцсетей просят скорее разместить новую часть комикса о подвигах Вагнера. 


Самой популярной оказалась шестая часть комикса. Недавно она появилась в зарубежных СМИ на французском языке. Графическая новелла повествует о событиях в Центральноафриканской Республике, которая долгое время борется с нашествием боевиков.

События в комиксе отражают сиюминутную действительность в ЦАР. Два года назад тренировать правительственную армию прибыли российские инструкторы, которых ряд оппозиционных СМИ бездоказательно причисляют к «ЧВК Вагнера». За время обучения FACA стала представлять единую силу, способную дать отпор бандитским группировкам.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Российский комикс о супергерое Вагнере вызвал живое обсуждение в Сети

Сегодня, 14:35

Resett: Российскую армию ждет демографический кризис

14-02-2021, 08:30

Евгений Пригожин прокомментировал штраф в 2,2 млн в отношении иноагента "Радио Свобода"

2-02-2021, 23:40

«Ядерный призрак» могут вернуть на службу в России

1-02-2021, 13:20

Эксперт рассказал, как США охотятся за российским оружием

30-01-2021, 14:05

Чиновники и депутаты Московской области обсудили массовое заболевание школьников

27-01-2021, 20:05

Юристы «Конкорда» намерены «размазать» Цукерберга и его соцсети

27-01-2021, 19:30

На Камчатке самолеты Ил-38 вычислили подлодку условного противника

27-01-2021, 10:30

Военные России закрыли тысячи квадратных километров в водах Черного моря

24-01-2021, 09:35

Пригожин призвал сделать недопустимым существование подобных "Доводу" интернет-ресурсов

22-01-2021, 20:35

The Drive: разведка США допустила просчет с российскими ракетами

22-01-2021, 17:00

Forbes: Россия приготовила необычный «сюрприз» для американской системы ПРО

22-01-2021, 09:50

Россияне выступили против ковид-паспортов

20-01-2021, 17:45

В Ростове врачи массово отказываются прививаться от коронавируса COVID-10

20-01-2021, 15:45

Bloomberg: Россия проигрывает гонку вакцинации

18-01-2021, 21:25

Минобороны РФ предупредили о потере контроля над Европой

16-01-2021, 17:25

Богатые россияне избавляются от элитных многомиллиардных особняков в Подмосковье

14-01-2021, 14:35

В России ракеты «Искандер» могут заменить гиперзвуковыми тактическими комплексами

12-01-2021, 11:45

России угрожает новый карантин из-за британского штамма коронавируса

11-01-2021, 15:40

Юрист перечислил основания для штрафов за выращивание картофеля

9-01-2021, 11:20

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров