Первая серия графического произведения была опубликована в декабре прошлого года и привлекла внимание яркой рисовкой и живым сюжетом. К концу февраля в Сети опубликовано шесть выпусков, каждая из которых вызвала живое обсуждение среди пользователей.

Вагнер (Воскресший Ангел Гнева, Несущий Единство Руси) имеет сверхсилу, благодаря которой уничтожает врагов в любом количестве. За его спиной огромные крылья, а красные зрачки прожигают монстров насквозь.

Читатели указали на актуальность комикса, который рассказывает о чуме 21 века — терроризме, пишет издание Политонлайн. По сюжету события разворачиваются в разных странах мира — Ливии, Сирии, Мозамбике, России и т.д. В комментариях пользователи соцсетей просят скорее разместить новую часть комикса о подвигах Вагнера.





Самой популярной оказалась шестая часть комикса. Недавно она появилась в зарубежных СМИ на французском языке. Графическая новелла повествует о событиях в Центральноафриканской Республике, которая долгое время борется с нашествием боевиков.

События в комиксе отражают сиюминутную действительность в ЦАР. Два года назад тренировать правительственную армию прибыли российские инструкторы, которых ряд оппозиционных СМИ бездоказательно причисляют к «ЧВК Вагнера». За время обучения FACA стала представлять единую силу, способную дать отпор бандитским группировкам.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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