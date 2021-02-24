Опубликованы доказательства оплаты материалов "Проекта" западными фондами

Федеральное агентство новостей опубликовало большое расследование, посвященное связям главного редактора «Проект.медиа» Романа Баданина с западными спецслужбами. Редакция представила документы и финансовую отчетность, подтверждающую, что «Проект» был реализован на деньги, полученные из западных фондов.

По информации ФАН, финансированием «Проект.медиа» занимались Национальный фонд в поддержку демократии» (NED), созданный конгрессом США, а также Европейский фонд за демократию (EED), в который входят сотрудники Европейской службы внешних связей

Имеющиеся в распоряжении издания документы доказывают, что EED выделил на создание «Проекта» 240 тысяч долларов. 40 тысяч долларов Баданин получил от NED, спонсируемой из бюджетов США и стран Евросоюза. Еще 50 тысяч были получены от фонда «Среда», принадлежащего Борису Зимину.

Остальные 170 тысяч долларов были получены из сомнительных источников. Редакция Федерального агентства новостей привела скриншот переписки Баданина и его кураторов, в которой главный редактор «Проект.медиа» беспокоится об опасности подобного финансирования.

«Я понимаю, что вам удобней финансировать меня через эти фирмы. Но я беспокоюсь, что это чрезвычайно опасно для меня. Когда мы говорили о финансировании, то о таких схемах речь не шла», - пишет Баданин.

Редакция ФАН также предоставила документы, подтверждающие прямое финансирование от NED.

Кроме того, в распоряжении журналистов оказался зарплатный лист, указывающий на гонорары художника за оформление определенных публикаций для «Проект.медиа». Финансирование выделялось напрямую из западных фондов. Например, на разработку дизайна для материала «Втесномконтакте», где рассказывается, что соцсеть «ВК» сотрудничает с российскими силовиками, было выделено более 220 долларов (15 тысяч рублей).

В зарплатных ведомостях «Проекта» также фигурировали сотрудники крупных СМИ, зарегистрированных в России, таких как, «Эхо Москвы», «Дождь» и Forbes.

Расследование ФАН доказывает, что «Проект.медиа» был создан как средство для вмешательства во внутренние дела России с помощью манипуляций в медиа. Опубликованные редакцией документы показывают, что «Проект.медиа» не является частным или независимым изданием, а его координацию осуществляют организации, признанные в России нежелательными. «Проект» Баданина является инструментом для вмешательства во внутренние дела РФ и проведения деструктивной деятельности на территории государства.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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