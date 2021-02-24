МИД предложил устранить зависимость России от «ядовитого» доллара

Сегодня, 18:35

Ольга Громова

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МИД предложил устранить зависимость России от «ядовитого» доллара

Замглавы МИДа Сергей Рябков считает главную резервную мировую валюту - доллар - «ядовитым источником постоянных враждебных действий» и настаивает на сокращении роли «американца», пишет агентство Bloomberg.

По его словам, Москва должна полностью избавиться от долларовой зависимости на фоне замаячивших новых санкций со стороны США. Администрация Байдена уже неоднократно посылала сигналы о том, что санкционная политика в отношении РФ будет ужесточена

«Нам нужно отгородить себя от финансовой и экономической системы США, чтобы устранить зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий. Нам нужно сократить роль доллара в любых операциях», — поведал он в интервью агентству.

Вашингтон в течение нескольких последних лет уже очень много санкций ввел в отношении российских банков, госкорпораций, нефтегазового сектора, высших должностных лиц. Но с приходом нового хозяина Белого дома стало очевидно, что это еще не предел. Будут новые, и более жесткие, санкции - в этом Сергей Рябков не сомневается.

Между тем РФ уже не один год целенаправленно работает над сокращением влияния активов США. Впервые доля золота в резервах ЦБ РФ превысила долларовую. Но полностью отвязаться от «американца» Москва пока не может из-за большей части международной торговли. Ко всему, международные инвесторы владеют почти четвертью ее государственного долга.

Какие шаги могут быть предприняты для дальнейшего уменьшения зависимости РФ от американского доллара Рябков не уточнил. Впрочем, это естественно - Министерство иностранных дел не отвечает за экономику, отмечает ФАН.




Источник: Информационное агентство «Informing»,
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