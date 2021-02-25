Полномочия Джо Байдена на запуск ядерного оружия могут ограничить

Сегодня, 06:00

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Полномочия Джо Байдена на запуск ядерного оружия могут ограничить

22 февраля конгрессмен-демократ США Джимми Панетта инициировал письмо, в котором было выдвинуто предложение реформировать структуры управления американскими ядерными силами. Теперь документ подписали еще 30 демократов. 

Согласно существующим данным, письмо содержит призыв к новому американскому президенту Джо Байдену отказаться от исключительных полномочий по управлению ядерным вооружением. По мнению конгрессменов, эта структура должна быть перестроена таким образом, чтобы ядерную войну не смогу развернуть ни один человек.


«Если один человек будет наделен такими серьезными полномочиями, это может привести к реальному риску. Предыдущие президенты страны угрожали другим странам в атаке ядерным оружием, заставляя беспокоиться официальные лица», - гласит текст письма.

При этом представители демократов предложили альтернативные варианты, одним из которых является согласие на запуск ядерного оружия других должностных лиц. Ими могут быть вице-президент или спикер палаты. Они должны получить право наложить «вето» на запуск ракет.

На данный момент решение о запуске ядерных ракет может принять исключительно президент Джо Байден. Точнее, он имеет право отдать приказ военным, а те будут обязаны его выполнить.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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