В Турции назвали закупку российских ЗРК С-400 лучшим ответом на угрозы США

Сегодня, 06:45

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В Турции назвали закупку российских ЗРК С-400 лучшим ответом на угрозы США

Ранее руководитель Рособоронэкспорта Александр Михеев опроверг информацию о заморозке переговоров между Россией и Турцией о поставке второй партии систем ПВО. Позже турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган совместно с министром обороны Хулуси Акаром заявили, что допускают возможность новой закупки ЗРК С-400 у Москвы. 

Как считает турецкое издание Haber7, Анкаре сегодня не выгодно отказываться от российских комплексом. Вместе с этим турецкие пользователи рекомендуют властям вместо С-400 приобрести комплексы С-500, а также закупить истребители Су-35.


«Отказаться от комплекса С-400 будет огромной ошибкой для Турции. Никогда не доверяйте нашему якобы союзнику – США», - призвал один из читателей издания.

Также турецкие пользователи считает, что в свете давления на Анкару и угроз санкциями со стороны Вашингтона, самым эффективным ответом станет приобретение второй партии систем ПВО.

«Турецкие власти должны купить и ЗРК С-500. Так как враждебных стран довольно много. В том числе и Америка», - отмечает другой пользователь.

Турки уверены, что именно российский зенитно-ракетный комплекс С-400 обезопасит страну от переворота и управления ей извне. А систему ПВО, принадлежащую так же России, пользователи назвали надежным оружием.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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