Израиль заказал в США оружия на $3 млрд для полномасштабной войны

Большие объемы закупки Израилем американского оружия говорит о вероятной подготовке к полномасштабной войне. Известно, что страна намеревается приобрести у США новые ударные вертолеты, большие транспортные самолеты и воздушные танкеры на сумму в 3 миллиарда долларов, передает «Московский Комсомолец».

Согласно информации американского обозревателя «Military Watch», Израиль осуществил масштабный заказ на военную помощь Вашингтона — причем данная договоренность была достигнута еще при Дональде Трампе. В 2020 году США уже выделяло для Израиля военную помощь в размере 3,3 миллиарда долларов, однако Израиль оформил новый запрос на военное вооружение, причем опять на беспрецедентную сумму.

Известно, что среди запрашиваемого Израилем оружия значится эскадрилья новейших F-35I, транспортные вертолеты большой вместимости Boeing CH-47 Chinook и Sikorsky CH-53K King Stallion, пара самолетов-заправщиков KC-46 Pegasus.

Учитывая, что Израиль славится своей практикой внезапного нанесения авиаударов по чужой территории, не исключено, что данное вооружение предназначено для штурма Ирана.

«Израиль продолжает милитаристскую политику, участвуя в постоянных мелких конфликтах и столкновениях, поэтому имеет в числе противников не только Иран», - прокомментировал специалист по Ближнему Востоку Юрий Лямин.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529