Эксперт-международник призвал ЦАР развивать дружбу с Россией

Вчера, 22:35

0

Image 16+
Эксперт-международник призвал ЦАР развивать дружбу с Россией

Менее чем за три года Россия внесла значительный вклад в дело обеспечения безопасности в ЦАР, заявил эксперт по международным отношениям Жако Белла.

Мнение специалиста опубликовало центральноафриканское издание Le Potentiel Centrafricain. Белла призвал другие страны взять пример с России.

«Если бы все другие партнеры были как Россия, ЦАР давно бы вышла из этого бесконечного цикла насилия», — подчеркнул эксперт-международник.

Отдельную благодарность Белла выразил российским инструкторам, которых в некоторых СМИ связывают с «ЧВК Вагнера». Специалисты находятся в Центральноафриканской Республике с 2018 года и оказывают консультативную помощь правительственным силам (FACA).

По его словам, в ЦАР многие признают, что без российских сил не удалось бы провести контртеррористические операции и спасти мирных граждан от гнета боевиков.

«Они дают нам конкретные направления на местности, что позволяет нам выйти победителями во всех атаках, которые мы проводили в последнее время», – сообщил источник в армии. 

За последнее время правительственные силы освободили несколько городов в ЦАР от боевиков «Коалиции патриотов за перемены». Контртеррористическая операция затронула города Иппи, Буар, Ялоке, Бамбари и другие. Накануне были освобождены Боссангоа и Бозум.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!
Африка, ЦАР

Лента

Эксперт-международник призвал ЦАР развивать дружбу с Россией

Вчера, 22:35

Израиль заказал в США оружия на $3 млрд для полномасштабной войны

Вчера, 22:25

Жители Норвегии выступают за дружбу с Россией на фоне роста активности НАТО и США в стране

Вчера, 18:35

Грузия, Украина и Молдова пригрозили военному флоту РФ расправой в Черном море

Вчера, 10:25

В Турции назвали закупку российских ЗРК С-400 лучшим ответом на угрозы США

Вчера, 06:45

Полномочия Джо Байдена на запуск ядерного оружия могут ограничить

Вчера, 06:00

NI: Россия потеснила США с африканского рынка вооружений

24-02-2021, 13:55

Генштаб США заявил о нежелании войны с Россией

24-02-2021, 11:30

Страны Ближнего Востока отказались от покупки российского истребителя Су-57Э

24-02-2021, 10:50

США перебросили к российским северным границам стратегические ракетоносцы B-1B Lancer

23-02-2021, 11:30

В США пожаловались на безрассудные действия российских военных летчиков в небе

23-02-2021, 10:45

Неизвестный корабль атаковал военное судно Израиля

23-02-2021, 10:15

Американцы построят новую военную базу на границе с Турцией

22-02-2021, 23:55

В Китае считают, что американцы нашли ахиллесову пяту в обороне России

22-02-2021, 22:15

Британские «Тайфуны» отрабатывают уничтожение спутников России

22-02-2021, 12:25

Полковник запаса предрек России проигрыш в гонке вооружений с США

22-02-2021, 11:15

Авиационные службы не пустили самолет Лукашенко в свое воздушное пространство Украины

22-02-2021, 10:25

Мэр Банги поблагодарил Россию за помощь в борьбе с боевиками в ЦАР

21-02-2021, 20:30

В США определились с кандидатурой нового спецпредставителя по Сирии

20-02-2021, 16:45

Хитрый ход России позволит пресечь американские провокации у границ

20-02-2021, 10:30

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров