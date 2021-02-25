Эксперт-международник призвал ЦАР развивать дружбу с Россией

Менее чем за три года Россия внесла значительный вклад в дело обеспечения безопасности в ЦАР, заявил эксперт по международным отношениям Жако Белла.

Мнение специалиста опубликовало центральноафриканское издание Le Potentiel Centrafricain. Белла призвал другие страны взять пример с России.

«Если бы все другие партнеры были как Россия, ЦАР давно бы вышла из этого бесконечного цикла насилия», — подчеркнул эксперт-международник.

Отдельную благодарность Белла выразил российским инструкторам, которых в некоторых СМИ связывают с «ЧВК Вагнера». Специалисты находятся в Центральноафриканской Республике с 2018 года и оказывают консультативную помощь правительственным силам (FACA).

По его словам, в ЦАР многие признают, что без российских сил не удалось бы провести контртеррористические операции и спасти мирных граждан от гнета боевиков.

«Они дают нам конкретные направления на местности, что позволяет нам выйти победителями во всех атаках, которые мы проводили в последнее время», – сообщил источник в армии.

За последнее время правительственные силы освободили несколько городов в ЦАР от боевиков «Коалиции патриотов за перемены». Контртеррористическая операция затронула города Иппи, Буар, Ялоке, Бамбари и другие. Накануне были освобождены Боссангоа и Бозум.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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