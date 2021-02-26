Suddeutsche Zeitung предрек вакцине «Спутник V» роль нового экспортного хита России

Сегодня, 10:40

Ольга Громова

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Suddeutsche Zeitung предрек вакцине «Спутник V» роль нового экспортного хита России

Немецкое издание Suddeutsche Zeitung предрекло российской вакцине «Спутник V» роль нового экспортного хита. Это почти как «новая нефть», считают обозреватели и выносят свою мысль в заголовок.

«Спутник V» — векторная вакцина, где в роли безопасного трансмиттера выступает вирус, который передает код по поверхностным белкам Sars-CoV-2 к клеткам организма. В результате иммунная система готова к борьбе с настоящим возбудителем.

По эффективности российская вакцина может сравниться с показателями препаратов Biontech/Pfizer и Moderna. Россия параллельно с вакцинацией собственного населения уже экспортирует препарат, и в этом ее ключевое преимущество.


Порядка трех десятков стран, в том числе и южноамериканских государств, выбрали «Спутник V». А среди государств ЕС разрешение на использование выдала только Венгрия. И это притом, что процесс вакцинации в странах союза заметно тормозится, в первую очередь - из-за буксующих поставок. Интерес к ней проявляют Хорватия, Чехия, Словакия, но здесь, как говорится, не без проблем.

«Поставки «Спутник V» в Чехию и Словакию на данный момент блокируют партнеры по коалиции и министры здравоохранения — они настаивают на едином европейском пути. И Германия отклонила предложение по той же причине. Но общего европейского пути «Спутник V», видимо, не планируется», - цитирует авторов Suddeutsche Zeitung ИноСМИ.

Таким образом, очевидно, что вакцины сейчас уже не просто средство защиты, а в первую очередь инструмент в борьбе за власть и влияние во всем мире.

Однако РФ уже экспортирует вакцину «Спутник V» во многие страны, и в этом ее веское репутационное преимущество, для страны это своего рода «новая нефть».

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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