Российские Су-30СМ позволят Белоруссии усилить влияние на страны Европы

Российские тяжелые истребители Су-30СМ позволят Белоруссии усилить свое влияние на страны Центральной и Восточной Европы. Об этом рассуждают авторы белорусского издания «Белрынок».

В конце 2019 года Москва поставила Минску первую партию из числа четырех самолетов. Всего же страна получит 12 истребителей.

На закупку этой техники для ВВС и подразделений ПВО Белоруссии довелось потратить 600 миллионов долларов. Это годовой оборонный бюджет небольшой страны постсоветского пространства.

Обозреватели Military Watch считают, что версия обновления авиапарка Минска, которую предлагают общественности, действительности не соответствует. Они допускают, что главная «фишка» российских истребителей, которые продала Москва, - в их оснащении. Не исключено, что это будут ракеты большого радиуса действия - возможно, «Кинжалы».

Также кажется вероятным возобновление разработки белорусской крылатой ракеты «Аист».

Журналисты отмечают, что если закупленные Су-30СМ и вправду получат такое вооружение, то, учитывая довольно скромные по современным меркам расстояния до большинства стран Европы, можно смело утверждать, что у Минска есть шанс переломить ситуацию во внешнеполитической жизни, ибо в руках будет серьезный инструмент влияния на ситуацию в регионе.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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