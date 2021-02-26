Нгребада провел встречу с министром транспорта ЦАР

Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада провел встречу с министром транспорта республики Арно Джубай Абазеном, в ходе которой обсуждалось обеспечение безопасности на трассе Банги — Белоко.

О встрече Нгребада сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. Абазен представил премьеру отчет о совместной работе с правительством Камеруна по обеспечению безопасности на трассе. По словам главы Минтранса ЦАР, власти Камеруна готовы оказать помощь в решении этой проблемы.

11 февраля подразделения FACA при поддержке российских инструкторов, которых в СМИ приписывают к «ЧВК Вагнера», освободили от боевиков город Белоко и пограничный с Камеруном переход Кантонье.

В настоящее время благодаря совместным усилиям армии ЦАР и союзников в лице России и Руанды вся трасса между Банги и Белоко находится под контролем правительства страны, что имеет важное социальное и экономическое значение для Центральноафриканской Республики.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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