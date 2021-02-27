Sohu: В случае усиления военной группировки в Польше НАТО ждет возмездие России

Сегодня, 09:30

Ольга Громова

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Sohu: В случае усиления военной группировки в Польше НАТО ждет возмездие России

В случае усиления военной группировки США на территории Польши НАТО следует быть готовым к тому, что «возмездие» России не заставит себя долго ждать. Такую точку зрения высказали обозреватели китайского издания Sohu.

В публикации отмечается, что в течение нескольких последних лет Польша сделала себя «пешкой» (хоть и довольно ценной) в руках стран Запада, которой они играют, реализуя свою стратегию расширения Альянса на восточном фланге.


Но не стоит думать, что Москва будет спокойно созерцать, как Варшава зазывает на свою территорию американские войска. Совершенно очевидно, что Россия не позволит устраивать провокации у собственных границ и, в свою очередь, также примется наращивать стратегический военный потенциал, представляющий угрозу для Европы, полагают авторы Sohu.

На каждый опасный выпад Запада Россия ответит демонстрацией своей военной мощи. Наглядный пример этого - на 2021 год запланированы масштабные учения в Поволжье с участием свыше полутора тысяч военнослужащих.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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