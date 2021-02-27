Российский комплекс «Мурманск-БН» лишил истребители и бомбардировщики НАТО связи

Бомбардировщики и истребители НАТО лишились связи, попав в зону действия комплекса «Мурманск-БН», который был ранее развернут российскими военными на Кольском полуострове.

Как сообщает информационный ресурс Аvia.pro , военные РФ ответили жестко на попытку двух американских B1-B lancer с двумя истребителями F-35 ВВС Норвегии поставить под сомнение превосходство России в Арктике.





Судя по непродолжительному их полету, эксперты пришли к выводу, что им пришлось вернуться на базу из-за проблем со спутниковой навигацией и связью. Самолеты попали в зону действия комплекса «Мурманск-БН», который может подавлять спутниковую связь.

Официальной информации касательно того, были ли действительно применены Россией против самолетов НАТО средства радиоэлектронного подавления нет. Но учитывая то, что самолеты НАТО вернулись на авиабазу после непродолжительного полета, можно предположить, что возникли подозрения о небезопасности миссии.

Отметим, российские комплексы «Мурманск-БН» развернуты на постоянной основе на Кольском полуострове.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529