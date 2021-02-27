Украина перебрасывает военную технику на Донбасс железнодорожными составами

Появилась информация, что ВСУ переправляют на Донбасс военную технику целыми железнодорожными составами. Это может говорить о том, что Киев готовится к наступлению и силовому решению вопроса с самопровоглашенными ДНР и ЛНР.

Издание Avia.pro выложило снятое репортером Руденко видео, на котором, как утверждается, запечатлены эшелоны с оружием, выдвинувшиеся в сторону Донбасса. При этом ролик можно счесть абстрактным, так как нет никакой информации о том, когда и где он был снят. Подобных видео с эшелонами перемещаемой по железной дороге военной техники можно найти множество и, при желании, «привязать» их к новости.

Avia.pro все же настаивает на том, что Киев именно сейчас отправил танки, БМП, артиллерийские орудия и личный состав на Донбасс. То есть, речь идет об усилении группировки - на линии соприкосновения Украина и так уже скопила более сотни танков и десятки средств полевой и реактивной артиллерии.

И это невзирая на то, что несколько месяцев назад президент страны Владимир Зеленский заявил, что не намерен проводить силовую операцию в отношении ЛНР и ДНР.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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