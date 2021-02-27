Повторным авиаударам ВВС США по Сирии могло помешать российское вооружение

Вчера, 22:00

Ольга Громова

0

Image 16+
Повторным авиаударам ВВС США по Сирии могло помешать российское вооружение

Нанесению повторных авиаударов США по иранским объектам на территории Сирии помешало российское вооружение и военная техника. Такое столь громкое заявление сделал сегодня информационный ресурс Avia.pro.

В пространной заметке указывается, что на российской военной базе в Камышлы развернут мощный комплекс для ведения радиоэлектронной борьбы «Красуха-4». Утверждается, что он якобы и сбил с истинной цели американские бомбы и ракеты со спутниковым наведением, направив их по ложной. В результате они взорвались в безопасных местах.


Поэтому и разрушения были минимальными - по крайней мере, если судить по предоставленным Ираном снимкам. К примеру, на одной из иранских баз неподалеку от границы с Ираком был уничтожен только КПП да мобильный вагончик.

Напомним: 26 февраля ВВС США ударили по иранским объектам в Сирии - погибли не менее 17 человек. Приказ атаковать отдал президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Россия решительно осудила авиаудары США по Сирии. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе состоявшегося в пятницу брифинга сообщил, что американская сторона уведомила российскую о готовящемся налете буквально за 4-5 минут - то есть времени на его предотвращение фактически не было.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Повторным авиаударам ВВС США по Сирии могло помешать российское вооружение

Вчера, 22:00

Российский комплекс «Мурманск-БН» лишил истребители и бомбардировщики НАТО связи

Вчера, 10:10

Sohu: В случае усиления военной группировки в Польше НАТО ждет возмездие России

Вчера, 09:30

Российские Су-30СМ позволят Белоруссии усилить влияние на страны Европы

26-02-2021, 20:40

Нгребада провел встречу с министром транспорта ЦАР

26-02-2021, 19:30

Sohu: эффектный маневр России над Балтикой обратил в бегство истребитель НАТО

26-02-2021, 17:00

Suddeutsche Zeitung предрек вакцине «Спутник V» роль нового экспортного хита России

26-02-2021, 10:40

Эксперт-международник призвал ЦАР развивать дружбу с Россией

25-02-2021, 22:35

Израиль заказал в США оружия на $3 млрд для полномасштабной войны

25-02-2021, 22:25

Жители Норвегии выступают за дружбу с Россией на фоне роста активности НАТО и США в стране

25-02-2021, 18:35

Грузия, Украина и Молдова пригрозили военному флоту РФ расправой в Черном море

25-02-2021, 10:25

В Турции назвали закупку российских ЗРК С-400 лучшим ответом на угрозы США

25-02-2021, 06:45

Полномочия Джо Байдена на запуск ядерного оружия могут ограничить

25-02-2021, 06:00

NI: Россия потеснила США с африканского рынка вооружений

24-02-2021, 13:55

Генштаб США заявил о нежелании войны с Россией

24-02-2021, 11:30

Страны Ближнего Востока отказались от покупки российского истребителя Су-57Э

24-02-2021, 10:50

США перебросили к российским северным границам стратегические ракетоносцы B-1B Lancer

23-02-2021, 11:30

В США пожаловались на безрассудные действия российских военных летчиков в небе

23-02-2021, 10:45

Неизвестный корабль атаковал военное судно Израиля

23-02-2021, 10:15

Американцы построят новую военную базу на границе с Турцией

22-02-2021, 23:55

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров