Повторным авиаударам ВВС США по Сирии могло помешать российское вооружение

Нанесению повторных авиаударов США по иранским объектам на территории Сирии помешало российское вооружение и военная техника. Такое столь громкое заявление сделал сегодня информационный ресурс Avia.pro.

В пространной заметке указывается, что на российской военной базе в Камышлы развернут мощный комплекс для ведения радиоэлектронной борьбы «Красуха-4». Утверждается, что он якобы и сбил с истинной цели американские бомбы и ракеты со спутниковым наведением, направив их по ложной. В результате они взорвались в безопасных местах.

Поэтому и разрушения были минимальными - по крайней мере, если судить по предоставленным Ираном снимкам. К примеру, на одной из иранских баз неподалеку от границы с Ираком был уничтожен только КПП да мобильный вагончик.

Напомним: 26 февраля ВВС США ударили по иранским объектам в Сирии - погибли не менее 17 человек. Приказ атаковать отдал президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Россия решительно осудила авиаудары США по Сирии. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе состоявшегося в пятницу брифинга сообщил, что американская сторона уведомила российскую о готовящемся налете буквально за 4-5 минут - то есть времени на его предотвращение фактически не было.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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