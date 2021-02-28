Боевики ИГ взяли на себя ответственность за нападения в ДР Конго

Сегодня, 15:35

0

Image 16+
Боевики ИГ взяли на себя ответственность за нападения в ДР Конго

Боевики «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, организация запрещена в РФ) сделали несколько заявлений о своей деятельности в Демократической Республике Конго.

Они взяли на себя ответственность за расстрел транспортных средств неподалеку от населенного пункта Бени. От рук радикалов погибли три человека. Игиловцы сообщили, что причиной нападения стало исповедание христианства. 

В другой части провинции Северное Киву по этой же причине были убиты 17 человек. Террористы сожгли их дома. 

Помимо этого, в ходе контртеррористической операции по освобождению населенного пункта от террористов на северо-востоке страны были убиты около 30 военнослужащих ВС Конго. 

По имеющимся данным, на востоке Конго действуют 122 незаконных вооруженных формирования. За 2020 год они убили более двух тысяч человек, треть всех убийств приходится на боевиков группировки "Объединенные демократические силы" (ОДС), представляющих в регионе ИГИЛ. 

Поскольку армия ДР Конго оказалась неспособна защитить страну от террористической активности, то власти обратились за помощью к российской «ЧВК Вагнера». Источники в правительстве страны сообщили, что соглашение было подписано в начале февраля в Киншасе. 

В настоящее время неизвестно, чем именно займутся российские специалисты — это может быть как обучение личного состава, так и участие в боевых действиях против террористов на востоке страны.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!
Конго, Африка, терроризм

Лента

Боевики ИГ взяли на себя ответственность за нападения в ДР Конго

Сегодня, 15:35

Повторным авиаударам ВВС США по Сирии могло помешать российское вооружение

Вчера, 22:00

Российский комплекс «Мурманск-БН» лишил истребители и бомбардировщики НАТО связи

Вчера, 10:10

Sohu: В случае усиления военной группировки в Польше НАТО ждет возмездие России

Вчера, 09:30

Российские Су-30СМ позволят Белоруссии усилить влияние на страны Европы

26-02-2021, 20:40

Нгребада провел встречу с министром транспорта ЦАР

26-02-2021, 19:30

Sohu: эффектный маневр России над Балтикой обратил в бегство истребитель НАТО

26-02-2021, 17:00

Suddeutsche Zeitung предрек вакцине «Спутник V» роль нового экспортного хита России

26-02-2021, 10:40

Эксперт-международник призвал ЦАР развивать дружбу с Россией

25-02-2021, 22:35

Израиль заказал в США оружия на $3 млрд для полномасштабной войны

25-02-2021, 22:25

Жители Норвегии выступают за дружбу с Россией на фоне роста активности НАТО и США в стране

25-02-2021, 18:35

Грузия, Украина и Молдова пригрозили военному флоту РФ расправой в Черном море

25-02-2021, 10:25

В Турции назвали закупку российских ЗРК С-400 лучшим ответом на угрозы США

25-02-2021, 06:45

Полномочия Джо Байдена на запуск ядерного оружия могут ограничить

25-02-2021, 06:00

NI: Россия потеснила США с африканского рынка вооружений

24-02-2021, 13:55

Генштаб США заявил о нежелании войны с Россией

24-02-2021, 11:30

Страны Ближнего Востока отказались от покупки российского истребителя Су-57Э

24-02-2021, 10:50

США перебросили к российским северным границам стратегические ракетоносцы B-1B Lancer

23-02-2021, 11:30

В США пожаловались на безрассудные действия российских военных летчиков в небе

23-02-2021, 10:45

Неизвестный корабль атаковал военное судно Израиля

23-02-2021, 10:15

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров