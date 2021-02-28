Боевики ИГ взяли на себя ответственность за нападения в ДР Конго

Боевики «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, организация запрещена в РФ) сделали несколько заявлений о своей деятельности в Демократической Республике Конго.

Они взяли на себя ответственность за расстрел транспортных средств неподалеку от населенного пункта Бени. От рук радикалов погибли три человека. Игиловцы сообщили, что причиной нападения стало исповедание христианства.

В другой части провинции Северное Киву по этой же причине были убиты 17 человек. Террористы сожгли их дома.

Помимо этого, в ходе контртеррористической операции по освобождению населенного пункта от террористов на северо-востоке страны были убиты около 30 военнослужащих ВС Конго.

По имеющимся данным, на востоке Конго действуют 122 незаконных вооруженных формирования. За 2020 год они убили более двух тысяч человек, треть всех убийств приходится на боевиков группировки "Объединенные демократические силы" (ОДС), представляющих в регионе ИГИЛ.

Поскольку армия ДР Конго оказалась неспособна защитить страну от террористической активности, то власти обратились за помощью к российской «ЧВК Вагнера». Источники в правительстве страны сообщили, что соглашение было подписано в начале февраля в Киншасе.

В настоящее время неизвестно, чем именно займутся российские специалисты — это может быть как обучение личного состава, так и участие в боевых действиях против террористов на востоке страны.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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