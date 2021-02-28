К юго-западу от побережья Крыма замечены 13 боевых кораблей НАТО

Вчера, 23:05

Ольга Громова

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К юго-западу от побережья Крыма замечены 13 боевых кораблей НАТО

В акватории Черного моря, в 200-250 километрах к юго-западу от крымского побережья, замечены 13 боевых кораблей НАТО, сообщает АвиаПро. Они сосредоточены в районе, где проходят военные маневры Альянса, которые получили название «Poseidon 21».

В официальном заявлении руководства НАТО говорится, что главная цель, которую преследуют учения - «задействование мощности военно-политического блока для укрепления способностей союза с целью быстрого реагирования в условиях продолжающихся изменений в региональной сфере безопасности».


Кроме 13 боевых кораблей, участниками маневров стали 9 самолетов, разведывательные летательные средства, а также порядка 700 военнослужащих. В ходе учений будут проведены боевые стрельбы.

Ситуацию около границ Крымского полуострова российские военные держат на контроле. Силы Черноморского флота России наблюдают за кораблями НАТО, которые несколько дней назад вошли в Черное море.

Маневры, как сообщалось ранее, стартовали 27 марта и продлятся до 6 марта нынешнего года. Экипажи боевых судов намерены отработать сценарии борьбы с подводными угрозами. Также в ходе учений будет проводиться гидрографическая разведка, обезвреживаться мины и самодельные взрывные устройства. Специально для этого союзники привлекли к учениям минный заградитель Viceamiral Constantin Balescu, гидрографический корабль Cpt.cdor Alexandru Catuneanu, а также Venus - это скоростное водолазное судно.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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