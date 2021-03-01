NI: Американские бомбардировщики B-1B в Норвегии являются последним предупреждением для Кремля

Сегодня, 09:25

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NI: Американские бомбардировщики B-1B в Норвегии являются последним предупреждением для Кремля

Автор издания The National Interest Питер Сучиу считает, что последним предупреждением для России должны стать бомбардировщики США, расположенные в Норвегии. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

Так, в своей статье эксперт напомнил о том, что американские ВВС развернули на своей авиабазе в Норвегии «Эрланд» около 200 пилотов и 4 бомбардировщика B-1B Lancer. Автор считает, что таким образом США призывает союзников по НАТО к военной интеграции. При этом он отметил, что американские B-1B уже не первый раз действуют с норвежской территории.


«Подобные миссии обеспечивают подготовку, которая потребуется для реагирования на любой вероятный кризис или вызов по всему миру», - пишет автор.

Сучиу добавил, что американские бомбардировщики были направлены в Норвегию не только для совместных учений, но и для того, чтобы показать, насколько для военно-воздушных сил США важен данный тип авиации. При этом обозреватель считает, что маневры такого рода можно рассмотреть как последнее предупреждение для России.

Однако к 2036 году ВВС Америки планируют полностью избавиться от B-1B Lancer, поэтому передислокация ряда подобных бомбардировщиков может стать завершающей миссией.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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