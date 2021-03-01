Завитневич: Украина не будет одна в противодействии России в Донбассе

Украина готова к любым вариантам развития событий на Востоке страны, а для Москвы вмешательство может стать довольно болезненным. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич (пропрезидентская фракция «Слуга народа»), сообщает агентство «РБК-Украина».

«ВСУ способны нас защитить. К тому же Украина не будет одна в противодействии России в случае эскалации на Донбассе или в Крыму», - сказал он.

Завитневич добавил, что Киев имеет поддержку со стороны западных партнеров. А России вмешательство в ситуацию на Донбассе грозит новыми проблемами.

«Убежден, что это также повлечет новые санкции против РФ. Новые проблемы, наверное, будут у российских чиновников высшего звена. Цена такой эскалации окажется для них болезненной», — заверил Завитневич.

Ранее сообщалось, что ВСУ усиливают группировку на Донбассе. Военные эксперты допускают, что Киев готовит новое масштабное наступление.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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