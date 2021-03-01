Американский генерал оценил борьбу Египта с террористами на Синайском полуострове

Глава центрального командования ВС США Кеннет МакКензи рассказал о борьбе египетской армии с террористами на Синае.

Американское военное руководство оценило успехи Египта в борьбе с террористами на Синайском полуострове. Генерал МакКензи заявил, что Каир ведет жесткую борьбу с бандформированиями.

Несмотря на заявления американского генерала, египетская армия не отличается хорошей подготовкой, рядовые бойцы плохо обучены ведению боя, а офицеры не разбираются в тактической подготовке операций. Новая техника и оружие, поставляемая в Египет союзниками, не изменили сложившуюся ситуацию, поскольку военные попросту не умеют пользоваться новым вооружением.

В конце февраля в районе Шейха Зувейда на Синайском полуострове египетский бронетранспортер подорвался на мине. Об этом сообщило информационное агентство «Амак», связанное с террористами «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ – организация запрещена в России). Подобные инциденты не редкость для этого региона, армия Египта несет постоянные потери в борьбе с бандформированиями на Синае.

Майор египетской армии на условиях анонимности ранее рассказал, как обстоят дела в вооруженных силах страны. Интервью было опубликовано ресурсом Elminbar.net. Он считает, что самостоятельно Каир не сможет победить формирования радикалов, поскольку радикалы избегают крупных столкновений, предпочитая проводить партизанские вылазки.

Террористы атакуют плохо защищенные объекты, после чего скрываются в пустыне, где их крайне сложно найти и ликвидировать. Высокопоставленный египетский военный неожиданно заявил, что помочь в сложившейся ситуации может только «ЧВК Вагнера». Переброска специалистов подразделения на Синай даст больше пользы, чем миллионы долларов американской помощи. Специалисты смогут повысить уровень боеготовности армии Египта, проведя обучение личного состава.

Ранее бойцы этого подразделения отлично проявили себя в Сирии. Правительственные силы Дамаска победили террористов в стране во многом благодаря помощи российской ЧВК.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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