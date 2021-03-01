Forbes: Россия и НАТО устроили репетицию возможного крупного морского сражения на Крайнем Севере

Аналитики «Forbes» указали на «репетицию возможного крупного морского сражения», обратив внимание на недавние тактические маневры России и НАТО на Крайнем Севере. По предположению экспертов, данная «морская дуэль» продемонстрировала возможности и скрытый потенциал обеих сторон, передает «ПолитРоссия».

Обозреватель «Forbes» Дэвид Экс прокомментировал, что учения НАТО Dynamic Guard, где были задействованы в том числе канадский фрегат Halifax и норвежские корветы Steil и Storm, продемонстрировали готовность НАТО к возможному морскому сражению с Россией. Учитывая, что на норвежской авиабазе Орланд впервые в истории появились стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer, военный исход затяжного конфликта с Россией может произойти уже в ближайшее время.





«НАТО сможет противостоять российской морской угрозе, поскольку обладает мощным арсеналом морских и воздушных сил — причем как оборонительных, так и наступательных. Не исключено, что в возможном сражении с Россией главная опора НАТО будет состоять в подводных лодках, которые должны будут защитить Альянс от российских субмарин», - сообщил обозреватель.

Дэвид Экс отметил, что вовсе не случайным является тот факт, что во время учений кораблей и самолетов НАТО на западном побережье Норвегии, российский флот оперативно провел противолодочные учения на восточном побережье страны — тем самым Россия показала, что есть чем ответить в случае морского сражения с флотом НАТО.

«В любом случае, нам стоит ожидать новые военные игры и опасные маневры от НАТО и России», - резюмировал аналитик «Forbes».

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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