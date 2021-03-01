Middle East Eye: Армения запустила ракету «Искандер» по Баку

Сегодня, 21:05

Ольга Громова

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Middle East Eye: Армения запустила ракету «Искандер» по Баку

Армения во время Второй Карабахской войны запускала, по меньшей мере, одну баллистическую ракету по столице своего противника Азербайджана. Об этом, ссылаясь на слова высокопоставленного чиновника, сообщило издание Middle East Eye.

По его данным, случилось это событие под завесу войны за Нагорный Карабах - когда позади были шесть недель ожесточенных боев. 

Использовать «Искандер», как отметил источник, Армению призвала Россия. Она же, дабы вынудить Азербайджан, который быстро захватил территорию и уверенно приближался к победе, согласиться на прекращение огня, и материально поддержала запуск.

«Баллистическая ракета «Искандер» была запущена Ереваном прямо по столице за несколько дней до прекращения огня», - уточнил источник.

Запущенная Ереваном по Баку была сбита израильской системой ПРО Барак-8, которая состоит на вооружении ВС Азербайджана.

Наземная версия системы с 12 пусковыми установками и 75 ракетами класса «земля-воздух», которые могут использоваться для уничтожения таких ракет, как «Искандер», была приобретена в 2018 году.

«Дальнейшее использование этих ракет действительно может обострить ситуацию. И я думаю, что это, среди прочего, и убедило руководство Азербайджана пойти на прекращение огня», - резюмировал источник.

Видео, которое появилось в социальных сетях за несколько часов до объявленного 9 ноября режима полного прекращения огня, демонстрировало запуск ракеты «Искандер» по территории Азербайджана. Теперь стало понятным, что нацелена она была именно на Баку.


Источник: Информационное агентство «Informing»,
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