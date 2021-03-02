В России продукты за год подорожали в 7,5 раза больше, чем в Евросоюзе

В России на продовольствие за год цены на продукты выросли в 7,5 раза больше, чем в странах Евросоюза. Об этом сообщает Росстат, передает издание Коммерсантъ .

Так, в январе 2021 года цены на продовольствие в России были на 8,5% выше, чем годом ранее. При этом в странах ЕС в среднем продукты подорожали за этот же период лишь на 1,1%.

Наиболее существенным в прошлом году был рост цен на овощи. Они подорожали в России на 17,5%. В ЕС же цена овощей за год увеличилась лишь на 0,2%.

Сладости, в том числе сахар, джем, мед, шоколад и конфеты прибавили в цене 13,7%. Фрукты же на российском рынке выросли в среднем на 13,5%.

Исходя из данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, которые были опубликованы агентством Bloomberg, рост цены на продукты в мире в 2020 году был максимальным с 2014 года.

В отчете указано, что Россия вошла в число тех стран, где жители тратят на еду большую часть своих доходов. По этому показателю примерно на одном уровне с Россией оказались также Бразилия, Индия, Нигерия и Турция.

Комментируя рост цен, эксперты отмечают, что одна из главных причин подорожания продуктов – сокращение сельскохозяйственных работ их-за пандемии коронавируса. Также прошлый год был довольно сложным для сельского хозяйства из-за погодных условий.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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