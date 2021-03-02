Fox News: субмарина США пыталась потопить российские военные корабли у берегов Сирии

Сегодня, 12:15

Ольга Громова

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Fox News: субмарина США пыталась потопить российские военные корабли у берегов Сирии

В апреле 2018 года американская подводная лодка «USS John Warner» типа «Вирджиния» готова была потопить российские военные корабли, которые находились у берегов Сирии. Приказ атаковать суда мог быть отдан в случае, если бы РФ ответила на удар США по САР, сообщил недавно телеканал Fox News.

В ночь с 13 на 14 апреля 2018 года Соединенные Штаты вместе с союзниками по Коалиции нанесли авиаудары по объектам, которые располагались на территории Сирии.

Специально под эту операцию к берегам САР Вашингтон снарядил свою подлодку «John Warner».


В случае, если бы Москва отреагировала на действия США, субмарина, на вооружении которой имеются такие ракеты, как «Томагавк» и «Гарпун», находясь в подводном положении, должна была расправиться с российскими боевыми судами.

Напомним, недавно авиация США, действуя по приказу президента Байдена, нанесла удары по Сирии. Атакованы объекты, которые использовались поддерживаемые Ираном группировками.

США назвали налет «ответкой» за случившееся недавно нападение на военных США в Ираке.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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