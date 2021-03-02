Баранец прокомментировал планы США об ударе с подлодки по русским кораблям в Сирии

СМИ с подачи американского телеканала Fox News рассказали о том, как США посредством своей подлодки USS John Warner планировали потопить российские военные корабли у берегов Сирии. Речь идет о событиях 2018 года. Тогда в апреле Вашингтон нанес удары по Сирии и расправиться с боевыми судами хотел в случае, если РФ ответит на атаку.

Смелые планы США прокомментировал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Он уверен, что новость Fox News явно раздута и не тянет на сенсацию. В руководстве США «не такие тупые», отметил эксперт, чтобы решиться атаковать Россию с подлодки.

«У нас там был достаточно сильный, скажем так, военно-морской кулак. Это раз. Во-вторых, на стреме были ракетки, которые доставали до Средиземного моря из Каспийского моря», - заявил он в беседе с «Царьград».

Баранец напомнил, что речь идет о тех позорных событиях, когда экс-президент США приказал бомбить аэродром, где якобы было найдено химоружие. При этом из 56 выпущенных «Томагавков» цели поразили только 53.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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