Четыре года назад сирийская Пальмира была освобождена от боевиков «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещено в РФ). Это событие стало переломным моментом в борьбе с террористами. Telegram-канал Reverse Side Of The Medal напомнил о тех, кто участвовал в победоносной операции.

Боевики «Исламского государства» захватили населенный пункт в 2015 году. Под контролем радикалов оказался исторический центр города, а также окрестности, где располагаются нефтяные месторождения. Сложность операции по освобождению Пальмиры заключалась в том, что террористы заняли высоту, с которой велись постоянные обстрелы.

Первая попытка освободить город была предпринята в марте 2016 года. Тогда сирийская армия выбила противника из населенного пункта, но закрепиться на новых позициях правительственным войскам не удалось.

Активные бои здесь велись с декабря 2016 года. Продвижение вперед было крайне осложнено яростной защитой радикалов. В результате напряженного сражения город полностью перешел под контроль Дамаска 2 марта 2017 года. Боевики частично разрушили исторические ценности и архитектурные памятники древнего города.

Telegram-канал Reverse Side Of The Medal в годовщину освобождения Пальмиры напомнил, кто помогал проведению наземной операции. Активное участие в освобождении населенного пункта принимали бойцы «ЧВК Вагнера».

При поддержке российских сил сирийские правительственные войска продолжили борьбу с боевиками. Сейчас Сирия, пережившая фактически оккупацию боевиками, постепенно восстанавливается.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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