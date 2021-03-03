Sohu: ПРО США не сможет перехватить российскую ракету «Авангард»

Передовое российское вооружение вынуждает США нервничать и не расслабляться. В этом убеждены авторы китайского портала Sohu.

Вашингтон главным своим орудием против Москвы сделал экономические санкции, но переходить к более решительным действиям боится из-за страха перед ее военной мощью.

Россия располагает оружием, которое не дает ее главному противнику спать спокойно - это ее гиперзвуковые ракетные комплексы. Их создание авторы портала называют хитрым ходом в ходе военной конкуренции с Вашингтоном.

В публикации отмечается, что РФ прекрасно осознавала, что не в состоянии конкурировать с США в области создания авианосцев, поэтому акцент решила сделать на создании гиперзвукового оружия. И, как оказалось, не прогадала. В области гиперзвука Москве пока нет равных.

Обозреватели Sohu самую большую опасность для США видят в ракетном комплексе «Авангард». Запущенный с него гиперзвуковой снаряд может очень быстро долететь до их территории.

Отмечается, что у Вашингтона имеется превосходная система ПРО, но из-за высокой скорости ракеты и непредсказуемой траектории полета она не сможет перехватить ракету «Авангарда».

«В арсенале российских вооруженных сил есть еще два эффективных гиперзвуковых комплекса – «Кинжал» и «Циркон». В случае военного конфликта Россия, скорее всего, задействует эти ключевые виды оружия, и тогда армия США столкнется с большими проблемами», - пишет Sohu.

Вашингтон осознает, что проигрывает РФ в области гиперзвука, поэтому будет прикладывать усилия в деле разработки собственного оружия. В Китае опасаются, что, когда оно появится, будет использоваться не для сдерживания и защиты, а для атакующих действий.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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