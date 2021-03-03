Опубликовано видео дозаправки Ту-142 на высоте шесть тысяч метров

Сегодня, 12:00

Александр Зуев

0

Image 16+
Опубликовано видео дозаправки Ту-142 на высоте шесть тысяч метров

На базе центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ были проведены учения по подготовке к дозаправке самолетов в воздухе. На протяжении нескольких дней экипажи противолодочных самолетов Ту-142 и Ил-68 Северного и Тихоокеанского флотов отрабатывали навыки по дозаправке воздушных средств вместе с Ил-78. Об этом рассказал командир экипажа самолета-заправщика Ил-78 Сергей Кузьмичев. По его словам, расстояние между самолетами составляло 26 метров. Кузьмичев заметил, что даже малейшие отклонения от нормативов чреваты серьезными последствиями.

В сети появились зрелищные видеокадры процесса дозаправки в воздухе. На уникальном видео, снятом из кабины самолета, летающий дозаправщик Ил-78 выпускает шланг-конус. «Убийца субмарин» - Ту-142 должен захватить конус штангой на носовой части. Заметим, что маневры выполняются на скорости 500 километров в час на высоте шесть тысяч метров.


Ранее стало известно, что более 20 экипажей истребителей-перехватчиков МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24 отдельного смешанного авиаполка из состава армии ВВС и ПВО Северного флота провели тренировки по дозаправке в воздухе.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Опубликовано видео дозаправки Ту-142 на высоте шесть тысяч метров

Сегодня, 12:00

Sohu: ПРО США не сможет перехватить российскую ракету «Авангард»

Сегодня, 10:45

Генерал-лейтенант: в случае войны Польше первой в НАТО предстоит принять удар

Сегодня, 01:30

Кто помогал сирийской армии освобождать Пальмиру

Вчера, 21:30

Баранец прокомментировал планы США об ударе с подлодки по русским кораблям в Сирии

Вчера, 18:50

Fox News: субмарина США пыталась потопить российские военные корабли у берегов Сирии

Вчера, 12:15

Россия вернула из Сирии четыре истребителя Су-35

Вчера, 10:10

Forbes: Россия и НАТО устроили репетицию возможного крупного морского сражения на Крайнем Севере

1-03-2021, 22:30

Middle East Eye: Армения запустила ракету «Искандер» по Баку

1-03-2021, 21:05

Американский генерал оценил борьбу Египта с террористами на Синайском полуострове

1-03-2021, 16:05

NI: Американские бомбардировщики B-1B в Норвегии являются последним предупреждением для Кремля

1-03-2021, 09:25

К юго-западу от побережья Крыма замечены 13 боевых кораблей НАТО

28-02-2021, 23:05

Боевики ИГ взяли на себя ответственность за нападения в ДР Конго

28-02-2021, 15:35

Повторным авиаударам ВВС США по Сирии могло помешать российское вооружение

27-02-2021, 22:00

Российский комплекс «Мурманск-БН» лишил истребители и бомбардировщики НАТО связи

27-02-2021, 10:10

Sohu: В случае усиления военной группировки в Польше НАТО ждет возмездие России

27-02-2021, 09:30

Российские Су-30СМ позволят Белоруссии усилить влияние на страны Европы

26-02-2021, 20:40

Нгребада провел встречу с министром транспорта ЦАР

26-02-2021, 19:30

Sohu: эффектный маневр России над Балтикой обратил в бегство истребитель НАТО

26-02-2021, 17:00

Suddeutsche Zeitung предрек вакцине «Спутник V» роль нового экспортного хита России

26-02-2021, 10:40

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров