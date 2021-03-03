Опубликовано видео дозаправки Ту-142 на высоте шесть тысяч метров

На базе центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ были проведены учения по подготовке к дозаправке самолетов в воздухе. На протяжении нескольких дней экипажи противолодочных самолетов Ту-142 и Ил-68 Северного и Тихоокеанского флотов отрабатывали навыки по дозаправке воздушных средств вместе с Ил-78. Об этом рассказал командир экипажа самолета-заправщика Ил-78 Сергей Кузьмичев. По его словам, расстояние между самолетами составляло 26 метров. Кузьмичев заметил, что даже малейшие отклонения от нормативов чреваты серьезными последствиями.

В сети появились зрелищные видеокадры процесса дозаправки в воздухе. На уникальном видео, снятом из кабины самолета, летающий дозаправщик Ил-78 выпускает шланг-конус. «Убийца субмарин» - Ту-142 должен захватить конус штангой на носовой части. Заметим, что маневры выполняются на скорости 500 километров в час на высоте шесть тысяч метров.

Ранее стало известно, что более 20 экипажей истребителей-перехватчиков МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24 отдельного смешанного авиаполка из состава армии ВВС и ПВО Северного флота провели тренировки по дозаправке в воздухе.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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