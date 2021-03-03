Игорь Стрелков описал сценарий нападения Украины на Крым

Сегодня, 13:40

Анна Лисова

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Игорь Стрелков описал сценарий нападения Украины на Крым
Игорь Гиркин (Стрелков)

Слова бывшего депутата Верховной рады Украины Татьяны Черновол о том, что Украине следует быть готовой к нападению на Крым в любой момент, прокомментировал бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков). 

По его словам, заявление Черновол не такое уж безумное, как может показаться на первый взгляд. 

«Я расцениваю это как достаточно высокую возможность с учетом процессов турбулентности, назревающих в РФ благодаря длительному периоду ничегонеделания, который осуществлялся властями», - заявил Стрелков.

Он отметил, что в Киеве под «периодом турбулентности» могут подразумевать момент, когда в Москве не будет того, кто сможет принять решение о серьезных действиях. 

Эксперты отмечают, что потенциал украинской армии вряд ли позволит Киеву вернуть под свой контроль Крым. Этот полуостров Россия за последние несколько лет сделала одной из самых укрепленных своих территорий. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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