WarGonzo указал направления вооруженного наступления Киева

Сегодня, 17:00

Ольга Громова

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WarGonzo указал направления вооруженного наступления Киева
Автор Телеграм-канала WarGonzo Семен Пегов

Украина готовит наступление на Донбассе и у Киева подготовлены два сценария для нанесения удара - военное и информационное. Оба - более чем реальная угроза для РФ, считает автор Телеграм-канала WarGonzo Семен Пегов.

Военкор поведал, что приоритетными направлениями для полномасштабной атаки ВСУ будут Горловка и Новоазовск.

«В первом случае - блокируется сообщение между Луганском и Донецком, которое до сих пор имеет стратегическое значение. Во втором - ВСУ могут максимально быстро решить вопрос выхода на границу с Россией. Именно это им позволит осуществлять информационные спецоперации по обвинению России и российских военных в причастности к донбасским событиям», - растолковал автор Телеграм-канала.

Атаку по южным рубежам Семен Пегов считает абсурдной хотя бы по той простой причине, что такое наступление не будет иметь никаких информационных последствий. Киев и так обвиняет РФ во вмешательство в конфликт на Донбассе. Он, конечно, может обрушиться с рядом других обвинений - например, что Россия забросила свои спецслужбы на восток. Отрицать это глупо, и ничего удивительного в этом тоже нет.

«Они должны и будут там действовать, обеспечивая безопасность рубежей России. Сенсации тут нет», - отметил Пегов.

В то же время, подчеркнул он, Горловка была и продолжает оставаться важным стратегическим направлением. Поэтому с огромной долей вероятности можно говорить о том, что массированный удар ВСУ придется именно на это направление.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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