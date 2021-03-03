Milliyet: Турция поддержит Украину с моря в случае конфликта с Россией

Турция заявила, что поддержит Украину с моря в случае конфликта с Россией.

Военные учения НАТО, которые развернулись на западе Черного моря, призваны отработать тактику в случае начала развертывания вооруженного конфликта между Россией и Украиной в черноморской акватории. Как отметили в Турции, в этом случае они своими кораблями станут на поддержку украинской стороны. Об этом сообщает турецкое военное издание Milliyet.

«Учения «Посейдон-2021», начатые НАТО в Черном море, привели Кремль в движение. Согласно сообщениям, учения нацелены против России. Цель учений - поддержка Украины, которая уже стремится приступить к новым действиям», - пишет Milliyet.

Официальные лица Турции пока эту информацию не подтверждали, но, в любом случае, учения нацелены «на поддержание свободы судоходства и безопасности в водах Чёрного моря». Вместе с тем, в нарушении этих режимов Россию постоянно обвиняет НАТО.

По мнению же специалистов, если Анкара и решится ввязаться в российско-украинский конфликт, то ее неминуемо ждут крупные потери, поскольку силы российского и турецкого флотов явно не равны. И российских ракетных комплексов «Бастион», размещенных на береговой линии, хватит, чтобы поразить врагов в районе Босфора.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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