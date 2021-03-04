Фрегат России и эсминец США развели в порту Судана на километр друг от друга

Фрегат России и эсминец США развели в Порт-Судане на километр друг от друга.

В настоящее время в Порт-Судане (Судан) находятся фрегат Черноморского флота России «Адмирал Григорович» и эсминец ВС США «Уинстон Черчилль». Они находятся на разных причалах, примерно в километре друг от друга. Россия уже строит в Порт-Судане свою военную базу, а США только предстоит об этом договориться с Хартумом. Как отметили специалисты, нынче Красное море стало горячей геополитической точкой. Об этом сообщает издание «Репортер».

Как отметили военные обозреватели, появление «Адмирала Григоровича» на строящейся базе носит знаковый характер, потому что, располагая здесь свои корабли, несущие крылаты ракеты «Калибр», а в перспективе и «Циркон», в будущем у российского флота будет возможность контролировать регион и наносить при необходимости удары по базам НАТО на Ближнем Востоке.

«Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» Черноморского флота совершил визит в Порт-Судан, где по соглашению Российской Федерации и Республики Судан будет создан пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота России», - говорится в сообщении пресс-службы Черноморского флота ВМФ России.

Пока неясно, сколько времени российский фрегат пробудет в Судане, однако, по мнению экспертов, у россиян уже сейчас появился шанс потеснить американцев на Ближнем Востоке, например, через организацию сотрудничества с некоторыми странами.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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