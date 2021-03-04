Два ракетоносца США сымитировали удар по Калининградской области

Сразу два американские стратегические ракетоносцы B-1B Lancer сымитировали удар по Калининградской области.

Эти военные самолеты ранее были переброшены из США в Норвегию. Россия негативно оценила подобные действия американцев и норвежцев, поскольку это стало еще одним шагом НАТО по усилению своих сил у российской границы.

Но только присутствием у границ РФ американские военные не ограничились. Источник сообщил, что ВВС США взлетев с авиабазы Эрланн на сверхзвуковом режиме полета стремительно приблизились к границам Калининградской области. Они резко развернулись на подлете к России.

По мнению экспертов, такие маневры можно классифицировать как реальную имитацию стратегического удара, в том числе с применением ядерного оружия.

Интересно, что примерно в это же время у границ РФ осуществлял полет американский самолет разведчик. Он взлетел с авиабазы Милденхолл и кружил над акваторией Баренцева моря.

Как сообщает «Телеграм»-канал «Записки охотника», эти действия могли быть нацелены на то, чтобы отвлечь внимание российских военных от полета стратегических бомбардировщиков.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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